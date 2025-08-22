25.8 C
Celebrità sul red carpet: il Lido protagonista del cinema

Da StraNotizie
Celebrità sul red carpet: il Lido protagonista del cinema

La 82ma edizione di uno dei festival cinematografici più importanti a livello europeo e mondiale si prepara ad accogliere grandi star. Le celebrità più attese sui red carpet del Lido includono nomi illustri come Cate Blanchett, Emily Blunt ed Emma Stone. Anche attori di fama come Al Pacino, Gerard Butler e John Malkovich parteciperanno all’evento. L’italiana Sabrina Impacciatore e l’attrice Alba Rohrwacher arricchiranno ulteriormente la manifestazione con la loro presenza. Si preannuncia quindi una straordinaria sfilata di talenti, con artisti sia nazionali che internazionali pronti a brillare.

