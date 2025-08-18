Celebrità nate il 18 agosto: talenti da tutto il mondo

Il 18 agosto è una data significativa per molte celebrità a livello mondiale, comprendendo artisti di cinema, musica, giornalismo e sport che hanno avuto un forte impatto sulla cultura contemporanea.

Robert Redford, nato a Santa Monica, è celebre per il suo fascino ribelle e la sua versatilità. Ha recitato in film iconici come “Butch Cassidy”, “La stangata” e “La mia Africa”, e nel 1981 havinto l’Oscar per la miglior regia con “Gente comune”. è anche il fondatore del Sundance Institute, che ha sostenuto il cinema indipendente americano.

Edward Norton, originario di Boston, si distingue per le sue interpretazioni intense in titoli come “American History X” e “Fight Club”. Oltre alla recitazione, è un attivista ambientale impegnato.

Christian Slater, nato a New York, ha avuto successo sia nel cinema che in televisione, con ruoli memorabili in “Heathers” e “Mr. Robot”, mostrando la sua capacità di evolversi artisticamente.

Sergio Castellitto, nato a Roma, è un attore e regista apprezzato nel panorama italiano. Ha vinto diversi premi, inclusi i David di Donatello, e ha adattato opere della moglie per il grande schermo.

Mika, originario di Beirut, ha raggiunto il successo musicale con brani come “Grace Kelly” e si è fatto conoscere anche in Italia come conduttore di programmi televisivi.

Altre personalità significative nate il 18 agosto includono Roman Polanski, il cui lavoro ha segnato la storia del cinema, e la scrittrice Elsa Morante, autrice di opere fondamentali della letteratura italiana.

Inoltre, il 18 agosto è associato al segno del Leone, caratterizzato da creatività, carisma e ambizione. Queste qualità si riflettono nei talenti delle celebrità nate in questa data, che continuano a influenzare diversi ambiti culturali e artistici.