20.7 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Spettacolo

Celebrazioni e curiose ricorrenze del 22 settembre in Italia

Da StraNotizie
Celebrazioni e curiose ricorrenze del 22 settembre in Italia

Il 22 settembre segna il 265º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 100 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. Questa data coincide spesso con l’equinozio d’autunno nell’emisfero nord, dando inizio alla stagione caratterizzata da foglie colorate e cieli più bassi. È una giornata che celebra diversi eventi storici e culturali.

Fra i santi commemorati oggi ci sono San Maurizio e i suoi compagni, martiri, e altre figure come San Settimio di Jesi, Sant’Emmerano di Ratisbona e Santa Basilia. San Maurizio è noto come patrono degli alpini e delle Guardie Svizzere.

Nel mondo delle celebrity, il 22 settembre ha visto nascere personalità del calibro di Andrea Bocelli, tenore che ha portato la musica lirica nel mondo, e Roberto Saviano, rinomato scrittore di “Gomorra”. Altri volti noti includono Ornella Vanoni, ciclista Giuseppe Saronni, il calciatore Ronaldo e Tom Felton, celebre per il suo ruolo nella saga di Harry Potter.

Numerose anche le figure scomparse in questo giorno, tra cui Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, e Nathan Hale, patriota americano.

Tra gli eventi significativi, nel 1792 è iniziato il calendario rivoluzionario francese, mentre nel 1943 la partigiana Yelena Mazanik uccise un commissario nazista. Il 22 settembre è anche l’anniversario della prima trasmissione della serie “Friends” e della Giornata Mondiale senza Auto, mirata a sensibilizzare sul traffico urbano.

Infine, una citazione attribuita a Beethoven ricorda l’importanza della musica: “La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia.”

Articolo precedente
Incontri tecnologici tra Trump e Musk in USA
Articolo successivo
Patologie mano-polso in Sicilia: strategie terapeutiche avanzate
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.