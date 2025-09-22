Celebrazioni e curiose ricorrenze del 22 settembre in Italia

Il 22 settembre segna il 265º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 100 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. Questa data coincide spesso con l’equinozio d’autunno nell’emisfero nord, dando inizio alla stagione caratterizzata da foglie colorate e cieli più bassi. È una giornata che celebra diversi eventi storici e culturali.

Fra i santi commemorati oggi ci sono San Maurizio e i suoi compagni, martiri, e altre figure come San Settimio di Jesi, Sant’Emmerano di Ratisbona e Santa Basilia. San Maurizio è noto come patrono degli alpini e delle Guardie Svizzere.

Nel mondo delle celebrity, il 22 settembre ha visto nascere personalità del calibro di Andrea Bocelli, tenore che ha portato la musica lirica nel mondo, e Roberto Saviano, rinomato scrittore di “Gomorra”. Altri volti noti includono Ornella Vanoni, ciclista Giuseppe Saronni, il calciatore Ronaldo e Tom Felton, celebre per il suo ruolo nella saga di Harry Potter.

Numerose anche le figure scomparse in questo giorno, tra cui Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, e Nathan Hale, patriota americano.

Tra gli eventi significativi, nel 1792 è iniziato il calendario rivoluzionario francese, mentre nel 1943 la partigiana Yelena Mazanik uccise un commissario nazista. Il 22 settembre è anche l’anniversario della prima trasmissione della serie “Friends” e della Giornata Mondiale senza Auto, mirata a sensibilizzare sul traffico urbano.

Infine, una citazione attribuita a Beethoven ricorda l’importanza della musica: “La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia.”