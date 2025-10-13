Celebrazione musicale dei 90 anni dell’Orchestra Svizzera Italiana

Il 16 ottobre 2025 segnerà una data importante per l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), che festeggerà i 90 anni di attività con una serie di eventi dedicati alla musica e alla sua storia. Le celebrazioni si svolgeranno presso l’Auditorio Stelio Molo RSI di Lugano-Besso, sede storica dell’orchestra.

La giornata comprenderà tre momenti chiave: un incontro con le scuole, la presentazione di un libro sull’OSI e un grande concerto serale diretto dal Maestro Enrico Onofri. Alle 17.30 si terrà la presentazione del volume Il respiro dell’orchestra di Lorenzo Sganzini, con la partecipazione della direttrice artistica Barbara Widmer e la moderazione di Christian Gilardi. Questo libro mira a raccontare anche dietro le quinte il lavoro che ci sta dietro ogni esecuzione e il valore della musica sinfonica nella Svizzera italiana.

La serata avrà inizio alle 20.00 e sarà dedicata ai primi 90 anni dell’OSI. Sotto la direzione di Enrico Onofri, l’orchestra eseguirà un programma che include l’ouverture Campo Marzio di Ernst Krenek e un Divertimento per orchestra da camera di Otmar Nussio. Il highlight sarà la Sinfonia n. 5 di Beethoven, simbolo di rinascita, che fu eseguita nel concerto inaugurale dell’OSI nel 1938. Inoltre, ci sarà la prima esecuzione assoluta del Divertissement Mélancomique di Duilio Galfetti, violinista dell’OSI.

La giornata comincerà con l’iniziativa Back to School, rivolta agli studenti delle scuole medie, che avranno l’opportunità di assistere a una prova generale del concerto, facente parte del progetto be connected. L’OSI, fondata nel 1935, rappresenta una delle principali realtà sinfoniche in Svizzera e continua a ispirare le future generazioni con la sua musica.