Celebrazione-CONI-Fair Play

Nel prestigioso Salone d’Onore del CONI, il 28 giugno a partire dalle ore 9:30 si terrà una giornata indimenticabile dedicata al trentennale del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP). Guidato dal presidente Ruggero Alcanterini fin dal 2005, il CNIFP ha costantemente promosso l’integrità e il rispetto nel mondo dello sport. Quest’anno, con il patrocinio del CONI e di Sport e Salute, la collaborazione strategica dell’ACSI presieduta da Antonino Viti e dell’Associazione Culturale Occhio dell’Arte APS guidata dalla giornalista Lisa Bernardini, si celebrerà non solo un passato glorioso ma anche un futuro promettente per il Fair Play italiano. Fra i partner per il 2024, l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni, e l’Associazione MOVE (Arte, Sport, Spettacolo, Cultura)

Il presidente dell’ ONA, avv. Ezio Bonanni

Una celebrazione per l’impegno: i premiati per la sezione giornalismo

Nel corso della celebrazione, fra i premiati per la sezione giornalismo Davide Di Santo. Il caposervizio e responsabile del sito web de Il Tempo è noto per il suo giornalismo investigativo. Premio anche per Paolo Borrometi, giornalista coraggioso nel contrastare la mafia attraverso il giornalismo d’inchiesta.

Eccellenze dello sport

Per lo sport, i riconoscimentoi andranno ad atleti e figure di spicco come Nicola Spadea, campione mondiale di windsurf freestyle. Premiata pure Federica Cappelletti, presidente della Divisione Calcio Femminile Professionistica della FIGC e presidente della Fondazione Paolo Rossi e dell’Accademia Paolo Rossi. E ancora, Rossana Ciuffetti, direttore della Scuola dello Sport, Michela Moretti Girardengo, presidente del Giro d’Italia d’epoca, Andrea Perugini, presidente di Pedalando nella Storia, Philippe Housiaux, ex olimpionico belga e leader dell’European Fair Play Movement, Antonio Lopizzo, cardiochirurgo tra i fondatori del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e suo primo presidente Nazionale nel 1994.

Spettacolo

Nel campo dello spettacolo, verranno premiati Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar per la cinematografia, e Carla Vistarini, autrice televisiva, teatrale, musicale e sceneggiatrice, e direttrice artistica del Festival di Sanremo.

Eccellenze nella società

Nel contesto della società, saranno riconosciute personalità come Arianna Dalla Zanna, amministratore unico di Winecave SRLS, Antonella Di Tonno, guida della Talamonti e icona del rinascimento enologico in Abruzzo, il prof. Pasquale Montilla, rinomato oncologo internazionale, e Anna Pasotti, Ceo & Founder di Sostenibilità di impresa.

Con lo slogan incisivo “L’Italia che vorrei, l’Italia del Fair Play!”, l’evento del CNIFP del 28 giugno sarà un’occasione unica per riflettere sui valori del Fair Play. Un evento per celebrare le eccellenze italiane e guardare con fiducia al futuro dello sport e della società.