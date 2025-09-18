Celebrando la Dieta Mediterranea in Costiera Amalfitana

Marco Rizzo è un rappresentante autentico del suo paese, Felitto, trasmettendo la sua gioia attraverso un sorriso sincero. Quando avvia una degustazione, ciò che propone è il risultato di un impegno costante e di una scommessa vinta. Michele Ferrante, produttore del fagiolo di Controne, si distingue per la sua cultura e generosità. Le sue conversazioni spaziano da prodotti a temi più ampi, come storia e buone pratiche.

Francesco Vastola incarna la ricchezza del suo territorio, e chi visita la sua azienda non può andarsene senza assaporare uno dei suoi prodotti. Raffaello Palladino rappresenta la genuinità del Cilento con la sua soppressata, un simbolo di autenticità e correttezza produttiva. Donatella Marino e la sua famiglia mostrano come tradizioni del passato possano fare la differenza nella qualità dei prodotti.

Enza Russo, Pasquale Longobardi e Antonio Di Perna raccontano storie attraverso i fichi del Cilento, mentre Tony Di Matteo e sua moglie Eleonora parlano con passione di erbe e tisane. Vincenzo Barlotti a Paestum e sua moglie Daniela Senatore uniscono tradizione casearia e skincare, e Giovanni Speranza di Rofrano offre pomodori e farina di castagne che rappresentano un territorio incontaminato.

Pietro D’Elia, con il suo peperone crusco, e Rosanna dell’azienda Sole di Cajani, celebre per il carciofo bianco di Pertosa, aggiungono alla lista dei produttori appassionati. Adolfo Grimaldi presenta le nocciole nei Picentini, mentre l’azienda Hera nei Campi si dedica al recupero del riso storico. Infine, Giulio Giordano e Matteo Giordano condividono la ricchezza della Costiera Amalfitana con le loro competenze nel settore alimentare.

Queste storie saranno celebrate al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, il 21 settembre, durante la terza edizione dell’Agorà della Dieta Mediterranea, un evento che unisce cibo e cultura in un’atmosfera festosa, simile a quella delle antiche agorà greche.