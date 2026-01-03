Cefalù, cucina siciliana

La cucina siciliana è protagonista in prima serata su Sky con la nuova tappa di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” che fa tappa a Cefalù. L’episodio va in onda domenica alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e sarà disponibile in streaming solo su Now, oltre che on demand e su Sky Go.

La puntata celebra il dualismo tra mare ed entroterra, uno dei temi più profondi e identitari della cucina siciliana. Al centro, la città di Cefalù, nota per la sua cattedrale arabo-normanna e per una cucina che fonde ingredienti semplici con preparazioni generose. Lo chef Alessandro Borghese indaga le radici di questo dualismo culinario, che in Sicilia si traduce in accoglienza, convivialità e amore per le preparazioni abbondanti, semplici e gustose.

Cefalù è una delle mete più riconoscibili dell’isola, con un centro storico affacciato sul mar Tirreno e dominato dalla celebre cattedrale. La città conquista per la sua cucina, che include piatti come la pasta con le sarde, gli involtini di pesce spada e le sarde a beccafico, accanto a formaggi locali e carni pregiate.

La missione di Alessandro Borghese è quella di eleggere il miglior ristorante di cucina di terra e di mare di Cefalù. Quattro locali, ciascuno con una propria identità e una visione personale della cucina siciliana, si contendono il titolo. I ristoranti in gara sono Passafiume, Ristorante Il Carretto, Le Chat Noir – Famiglia Natoli e Winery e Putia.

I ristoratori si trasformano in commensali e giudici dei locali avversari, commentando le portate assaggiate e compilando la propria pagella. Il punteggio va da 0 a 10 e riguarda quattro categorie fisse: location, menu, servizio e conto. A queste si aggiunge la quinta categoria, lo special, che cambia a ogni puntata e diventa spesso l’elemento decisivo per la vittoria finale.

Nella puntata di Cefalù, lo special è la pasta a taiànu, una preparazione tradizionale che rappresenta il dualismo tra mare e terra. Il nome deriva dal tegame di terracotta di tradizione araba, detto appunto “tiano”, in cui gli ingredienti venivano fatti cuocere lentamente. La pasta a taiànu diventa così il simbolo perfetto del dualismo raccontato dalla puntata: un piatto di terra per eccellenza, ma nato in una città di mare e influenzato da una storia di contaminazioni culturali.

Il vincitore della puntata riceve un contributo economico da investire nella propria attività, un premio che si è dimostrato un supporto concreto per molti ristoratori. La scelta di Cefalù come terza tappa del nuovo ciclo non è casuale, in quanto la città rappresenta una sintesi efficace della Sicilia gastronomica, capace di unire semplicità e abbondanza, mare e campagna, tradizione e accoglienza.