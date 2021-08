Madonna ha fatto il resoconto della sua carriera e ha trovato uno storico accordo con la Warner per la cessione della sua intera discografia.

Compleanno da record per Madonna. La popstar, che il 16 agosto ha spento 63 candeline con una grande festa in Puglia, in provincia di Brindisi, in uno degli hotel più lussuosi della zona, ha appena chiuso un accordo storico con la Warner Music Group. La cantante ha sostanzialmente ceduto il suo intero catalogo discografico all’etichetta che l’ha lanciata: “Sono stati partner straordinari e sono felice di intraprendere questo nuovo capitolo con loro per celebrare il mio catalogo degli ultimi 40 anni“.

Madonna

Madonna firma uno storico accordo con Warner

Come spiegato nel suo comunicato, la popstar è stata supportata fin dall’inizio dalla Warner, che le ha permesso di portare la sua musica e la sua visione presso i fan di tutto il mondo. Un motivo in più per stringere qeusta partnership straordinaria che comprenderà il suo intero repertorio.

Finiranno alla major americana l’intero catalogo di Sire, Maverick e Warner, più gli ultimi tre album registrati per Interscope Records (che si aggiungeranno dal 2025). In totale 14 album in studio, svariati singoli, colonne sonore, album dal vivo e compilation.

I nuovi progetti di Madonna

La popstar italoamericana, che sta lavorando al suo primo biopic, dal 2022, anno del 40esimo anniversario della sua carriera musicale, inizierà una nuova vita. Usciranno infatti in una vasta serie pluriennale di cataloghi tutti i dischi finora pubblicati nella sua carriera, in edizioni deluxe e tante aggiunte speciali sotto la supervisione di Warner.

Non sono però compresi nell’accordo attuale futuri album: i nuovi progetti musicali di lady Ciccone potranno essere dunque pubblicati con qualcune etichetta desidererà. Salvo ulteriori sviluppi, ovviamente. Per festeggiare, ecco un video con immagini del compleanno della popstar con tutta la sua famiglia in Italia. Una clip emozionante pubblicata sui social: