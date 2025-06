Cedimento Galleria a Chieti: Rischio per i Pendolari

Questa mattina, un episodio di crollo di controsoffitto nella galleria che collega il quartiere Tricalle all’ospedale di Chieti ha destato preoccupazione. Tra i passanti presenti, si trovava anche Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, che ha vissuto in diretta il cedimento. Torto ha dichiarato: “Potevo morire”, sottolineando il rischio per chi quotidianamente utilizza quel percorso.

Alcuni passanti hanno subito allertato i soccorsi, portando all’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei tecnici dell’Anas, che hanno provveduto a rimuovere il materiale caduto e a mettere in sicurezza l’area. Per permettere tali operazioni, il traffico è stato temporaneamente interrotto. Il Comune ha comunicato che la carreggiata tornerà percorribile a breve e ha assicurato che non ci sono stati feriti e che non si è trattato di un cedimento strutturale. Anche il sindaco Diego Ferrara ha verificato la situazione sul posto.

In risposta all’accaduto, Daniela Torto ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare urgente, lamentando lo stato delle infrastrutture e le strade pericolanti. Ha evidenziato che, mentre si discute di grandi opere come il ponte sullo Stretto, il governo ignora la manutenzione necessaria del territorio. Torto ha ricordato di aver proposto, più di un anno e mezzo fa, un progetto di legge per ottenere fondi per la manutenzione della rete stradale, avvertendo: “Non possiamo aspettare che accada una tragedia.”

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com