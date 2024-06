Cecotec TV LED 50″ Smart TV Serie A2 ALU20050. 4K UHD, Android 11, Design Senza Cornice, MEMC, Dolby Vision e Dolby Atmos, HDR10, 2 Altoparlanti da 10W, Modello 2023

829,00€ - €369,90

TV Cecotec A2 series ALU20050

Saluta l’Ultra Alta Definizione.

Un universo di contenuti a portata di mano

Grazie al sistema operativo Android tv v.11 avrai tutti i tuoi contenuti preferiti nel modo più semplice e veloce. Scegli tra serie, film, giochi e la raccolta più completa di app, e goditi l”esperienza più completa.

Chromecast integrato

Invia in modo più semplice e veloce alla tua TV foto, video, musica e tutti i contenuti che desideri da qualsiasi altro dispositivo.

Risoluzione 4k UHD

Vivi un’esperienza unica con immagini quattro volte più nitide e goditi i tuoi contenuti preferiti con dettagli straordinari grazie all’ultra alta definizione.

HDMI 2.1

Indipendentemente dal contenuto che invii al TV, questa connessione migliora l’esperienza di visione di film e videogiochi di ultima generazione, senza compromettere la qualità.

MEMC: massima fluidità

Vivi i film d’azione o gli eventi sportivi come mai grazie a questa tecnologia che aggiunge automaticamente fotogrammi tra immagini per movimenti più fluidi e nitidi.

Dolby Atmos: suono surround

Il sistema audio multidimensionale a 360° con fino a 118 oggetti sonori ti farà sentire l’azione nel luogo esatto in cui si svolge.

Dolby Vision: immagini pure

Ogni fotogramma conta e questa tecnologia ottimizza la qualità di ciascuno per ottenere neri più profondi e più luminosi per immagini così realistiche che non pensi di guardare lo schermo.

Pure Dimming, Pure Outline e Pure Move

Non preoccuparti di dove posizionare il televisore o il tipo di contenuto, il televisore migliora la luminosità, la definizione e il movimento di ogni immagine in modo da poter sempre vedere ciò che vuoi senza preoccupazioni.

Divertiti senza preoccupazioni

La TV riduce al minimo la luce blu per proteggere gli occhi, in modo da doverti preoccupare di goderti i tuoi contenuti preferiti.

Design senza cornice

Goditi ogni immagine senza distrazioni grazie al suo design frameless, che riduce al minimo il limite dell’immagine sul bordo per offrire la migliore esperienza visiva.

Schermo a 10 bit

Con il display a 10 bit riproduce oltre 1000 milioni di colori.

HDR10: colori più reali

Il televisore va oltre l’immagine ed elabora tutte le informazioni che ricevi per ottenere oltre 1000 milioni di colori grazie al suo display a 10 bit.

Connettori

HDMI 2.1 / eARC x 3RF TV COASSIALE x 1 uscita audio/auricolari x 1 uscita audio digitale (ottica) x 1 USB x 2 LAN-ETHERNET (IEEE 802.3) RJ45 x 1

ALLM: giocatori siete fortunati

Dimentica le interruzioni a metà delle partite, questa tecnologia regola automaticamente la latenza per offrirti la migliore esperienza di gioco.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,2 x 123,4 x 77,8 cm; 12,9 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 giugno 2023

Produttore ‏ : ‎ Cecotec

ASIN ‏ : ‎ B0BPYZJM24

Numero modello articolo ‏ : ‎ 02600

