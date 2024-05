Cecotec Aspirapolvere robot e detergente per pavimenti Conga 1090 Aspirapolvere, Spazzola, Scrub e Mop, iTech Space, 5 modalità, 1400 Pa, Rileva ostacoli, Spazzola per animali domestici, 160 min

199,00€

(as of May 23, 2024 21:30:31 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Conga Serie 1090

L’evoluzione del robot lavapavimenti

Robot aspirapolvere 4 in 1

Il fiore all’occhiello della gamma di robot aspirapolvere Conga è la sua funzionalità 4 in 1. Tutti i robot Cecotec spazzano, aspirano, puliscono e strofinano tutti i tipi di superfici e possono fare tutto contemporaneamente.

Spazzola speciale per animali domestici

Il robot Conga serie 1090 è perfetto per rimuovere tutti i peli che i nostri animali domestici perdono. È stata progettata con il sistema BestFriend Care e comprende due spazzole centrali motorizzate intercambiabili. Una delle spazzole è in doppio materiale, setole e silicone, per eliminare lo sporco più incrostato e la seconda è in silicone per rimuovere completamente i peli di animali dai luoghi più difficili, come tappeti e moquette.

Scrub per te

Preparati a goderti una pulizia perfetta su tutti i tipi di superficie. Il suo mocio Twin Floor a due materiali garantisce una finitura migliore. Inoltre, i robot aspirapolvere Conga puliscono il pavimento e aspirano allo stesso tempo. Comprende due serbatoi, uno da 500 ml per i solidi e un secondo da 400 ml per i liquidi con uno spazio per i solidi.

Tappeti sempre puliti

Con il nuovo sistema Turbo CleanCarpet lascia i tappeti senza un granello di polvere. Conga Series 950 attiva la modalità turbo a piena potenza quando si attraversano i tappeti. Alza fino a 20 mm.

Navigazione intelligente

Preparati a goderti la tecnologia iTech Space, una navigazione intelligente e ordinata con sensori di prossimità, anti-caduta e anti-crash. È creato per tutti i tipi di pavimenti e si adatta perfettamente alla tua casa millimetro per millimetro, pulisce sotto i mobili, rileva gli ostacoli e impedire dislivelli o cadute. Altri aspirapolvere robot possono diventare più sporchi che puliti, ma questo modello avanzato purifica l’aria con il suo filtro EPA che trattiene polvere e allergeni.

Massima potenza

La sua potente turbina massimizza l’elevata potenza di aspirazione fino a 1400 Pa con il sistema ForceImplode. Garantisce un pavimento sempre pulito e rimuove ogni tipo di sporco su qualsiasi superficie. Inoltre, non c’è angolo da cui scappare con le sue due spazzole laterali che aiutano a spingere tutto lo sporco fino alla bocchetta di aspirazione.

Modalità zinco e telecomando

L’innovativo robot Conga serie 1090 dispone di cinque modalità di pulizia automatica che si adattano a tutti i tipi di situazioni. Seleziona la modalità dal tuo telecomando e lascia che pulisca per te.

Programmabile 24/7

È completamente programmabile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Dimentica le tue pulizie quotidiane, programma il robot per pulire i giorni che vuoi all’orario che preferisci e dedica il tuo tempo a ciò che più ti piace.

Tre livelli di potenza

Rimuove tutti i tipi di sporco con i suoi tre livelli di potenza. Seleziona la modalità Eco per una pulizia superficiale con il minimo consumo, la modalità normale per la pulizia quotidiana senza rinunciare alla potenza e la modalità turbo (1400 Pa) per una pulizia profonda.

Grande autonomia

È sempre pronto e con la batteria carica per quando ne hai bisogno. Il sistema Immortal Battery ha una batteria agli ioni di litio da 14,4 V e 2600 mAh, che raggiunge un’autonomia fino a 160 minuti. Il robot tornerà automaticamente alla sua base di ricarica al termine della pulizia.

Aspirapolvere robot professionale 4 in 1: spazzare, aspirare, pulire e strofinare il pavimento; sistema di implode forza, massimizza l’elevata potenza di aspirazione fino a 1400 pa; dispone di 3 poteri di pulizia ecologici, normali e turbo e 5 modalità di pulizia: auto, bordi, stanza, spirale e ritorno a casa

tecnologia spaziale itech con navigazione intelligente grazie ai suoi sensori di prossimità, antiurto e anti-caduta; si adatta perfettamente alla tua casa pulendo sotto i mobili, rilevando gli ostacoli ed evitando cadute; purifica l’aria con il filtro EPA per trattenere polvere e allergeni; il suo sistema di tappeti turbo clean fornisce un modalità turbo per tappeti

Il robot scrub per te il suo sistema wash4you consente di inserire semplicemente nel serbatoio, nel mocio e nello scrub; lavaggio intelligente grazie al suo sistema elettronico di valvole che distribuisce e distribuisce l’acqua in modo uniforme; il suo mocio a doppio pavimento è progettato con due materiali per una perfetta pulizia su tutti i tipi di superfici

Sistema di cura Best Friend, che include una speciale spazzola centrale in silicone per peli di animali domestici; raggiunge ogni angolo grazie alle sue 2 spazzole laterali e a una spazzola motorizzata per rimuovere lo sporco più incorporato; contiene 2 serbatoi di grande capacità per 500 ml di solidi e 400 ml di liquidi; fornisce una pulizia silenziosa

Sistema completo per la programmazione del robot 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dal telecomando con display LCD; l’aspirapolvere robot ritorna automaticamente alla base di ricarica quando la pulizia è completa; ha una batteria agli ioni di litio da 14,4 v e 2600 mAh; con una durata della batteria di 160 minuti