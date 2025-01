Cecilia Sala torna in Italia: liberazione dopo 20 giorni e l’annuncio di Giorgia Meloni

Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran il 19 dicembre, sta per tornare in Italia. Palazzo Chigi ha annunciato il suo rilascio, grazie a un intenso lavoro diplomatico e di intelligence. L’aereo che la riporta è atteso a Ciampino intorno alle 15:30. Nella nota ufficiale si specifica che l’aereo è decollato da Teheran e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine a chi ha reso possibile il suo ritorno, informando personalmente i genitori della giornalista.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato su X: “Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!”. Anche Matteo Salvini, vicepremier, ha celebrato il suo ritorno, mentre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l’immenso lavoro svolto dal governo e dai servizi di sicurezza. Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso sollievo per la liberazione, riconoscendo l’ottimo lavoro del governo.

Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, ha dichiarato che il rientro di Cecilia è una grande notizia, ringraziando il governo e i servizi. La liberazione della giornalista è stata comunicata poche ore dopo che l’ambasciatrice italiana, Paola Amedei, aveva riferito a un gruppo di parlamentari che Cecilia non era più in isolamento, essendo stata trasferita in una cella con un’altra prigioniera. Inoltre, Cecilia aveva riottenuto i suoi beni personali sequestrati dopo l’arresto.

Il contesto dell’arresto di Cecilia Sala è stato oggetto di discussione, con il governo iraniano che ha negato qualsiasi collegamento tra la sua detenzione e il caso di Mohammad Abedini, un altro arresto controverso. La liberazione di Cecilia è stata accolta con grande sollievo e celebrazione in Italia, riflettendo un ampio consenso politico e sociale sulla gestione della crisi. La situazione ha evidenziato anche la capacità della diplomazia italiana di intervenire in situazioni complesse e di garantire la sicurezza dei suoi cittadini all’estero.

Cecilia Sala, grazie agli sforzi e alla determinazione di molti, è dunque in viaggio per il suo ritorno a casa, dove potrà riabbracciare familiari e amici.