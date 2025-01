Cecilia Sala, risposta a Vespa dopo l’attacco sui social: la replica su X

Dopo l’attacco su X, Cecilia Sala ha risposto via social a Bruno Vespa, il quale l’ha criticata per non aver ringraziato la premier Giorgia Meloni durante ‘Che Tempo Che Fa’. Sala ha affermato: “Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole.” Ha poi lamentato il tentativo di “sporcare” un successo delle istituzioni italiane.

Vespa, nei suoi tweet, ha dichiarato di ammirare professionalmente Sala e di averla premiata per i suoi reportage in Ucraina. Tuttavia, ha trovato vergognoso che non avesse sentito il dovere di esprimere gratitudine verso Meloni. Vespa ha aggiunto un retroscena riguardante la liberazione di Sala, affermando che la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, Renato Sala, di commentare l’evento con il ministro Tajani.

In un altro tweet, Vespa ha ringraziato Luciana Litizzetto per aver “salvato l’onorabilità della trasmissione” ringraziando Meloni, mentre Sala non lo aveva fatto. Ha infine risposto a un utente che chiedeva “cosa le ha fatto Sala?” dicendo: “Niente. L’ho pure premiata. Semmai chiediamoci il contrario”.

Questa controversia ha messo in luce tensioni riguardanti la comunicazione e la gratitudine verso le istituzioni, con Sala che difende il suo comportamento e Vespa che sottolinea l’importanza di esprimere riconoscenza nei momenti critici.