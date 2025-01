Cecilia Sala: Retroscena sull’Incontro con Trump

A poche ore dal ritorno in Italia di Cecilia Sala dall’Iran, emergono dettagli sul viaggio di Giorgia Meloni in Florida per incontrare Donald Trump. La premier ha chiesto il supporto di Trump per liberare Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato a Malpensa, sostenendo che la sua liberazione fosse necessaria per il bene di Cecilia Sala. Tuttavia, sia l’Iran che gli Stati Uniti hanno negato un legame tra il caso dell’arresto di Abedini e quello di Sala.

Secondo il Wall Street Journal, Meloni era consapevole che il rilascio di Abedini come parte di uno scambio di prigionieri potesse irritare gli Stati Uniti e Trump. Durante il suo incontro con Trump, Meloni ha sostenuto che liberare Sala fosse un interesse nazionale italiano e ha proposto di respingere la richiesta di estradizione degli Stati Uniti per Abedini. Al termine del viaggio, i dirigenti italiani sono tornati fiduciosi nella comprensione di Trump riguardo alla situazione.

Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby, ha dichiarato che la questione di Cecilia Sala era interamente gestita dal governo italiano. Ha sottolineato come l’Iran spesso utilizzi la “diplomazia degli ostaggi” per ottenere concessioni dagli altri governi e ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dai giornalisti in situazioni pericolose.

Abedini è sospettato di contrabbando di materiale elettronico per la realizzazione di droni da guerra, uno dei quali sarebbe stato utilizzato in un attacco in Giordania nel gennaio dello scorso anno, che ha causato la morte di tre militari statunitensi. La posizione di Meloni appare difficile, dovendo bilanciare le richieste di Teheran per la liberazione di Abedini, attualmente in custodia cautelare, con le richieste di estradizione degli Stati Uniti.

Il rilascio dell’iraniano potrebbe avvenire nei prossimi giorni su ordine del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che potrebbe utilizzare il comma 2 dell’articolo 718 del codice di procedura penale. Attualmente, la Procura di Milano si oppone alla richiesta di arresti domiciliari per Abedini, e la prossima udienza è prevista per il 15 gennaio.