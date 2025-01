Cecilia Sala liberata, la reazione della politica da Schlein a Conte

L’8 gennaio 2025, la liberazione della giornalista Cecilia Sala è stata accolta con un lungo applauso bipartisan nell’Aula del Senato. La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha annunciato con grande gioia che Cecilia era in viaggio verso l’Italia. La sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi, ha ringraziato la diplomazia e l’intelligence italiane, sottolineando la leadership della presidente del Consiglio nel raggiungere questo risultato.

Numerosi esponenti dell’opposizione hanno espresso gratitudine nei confronti del governo e di coloro che hanno lavorato per riportare la giornalista a casa. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha definito la liberazione una notizia attesa e sperata, esprimendo sollievo nel sapere che Cecilia sarebbe tornata presto in Italia. Ha ringraziato il governo e il corpo diplomatico per gli sforzi compiuti durante i 20 giorni di angoscia. “Ti aspettiamo, Cecilia!” ha aggiunto Schlein.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha commentato sui social con soddisfazione: “Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a chi ha reso possibile questo risultato.” Anche Carlo Calenda, leader di Azione, ha condiviso il suo sollievo per la notizia del rilascio, riconoscendo il merito del governo. Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, ha espresso felicità nel rientro di Cecilia, ringraziando il governo e i servizi per il loro lavoro. “Oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva!” sono state le sue parole.

Il clima di gioia e sollievo si è diffuso in tutto il paese, evidenziando l’importanza della cooperazione tra governo e opposizione in situazioni di crisi. La liberazione di Cecilia Sala rappresenta, oltre che un trionfo della diplomazia italiana, un momento di unità nazionale, superando le tradizionali divisioni politiche. In un periodo di ansia e preoccupazione, il ritorno della giornalista è visto come un risultato positivo e motivo di celebrazione collettiva, sottolineando l’efficacia delle azioni intraprese per garantirne la sicurezza e il ritorno.