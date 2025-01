Cecilia Sala è libera, sui social non tutti festeggiano: il report

Con un sentiment positivo record del 95%, gli italiani celebrano sui social la liberazione di Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre. Questo dato proviene da un instant report realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, che utilizza la sua piattaforma Human per analizzare il web e il social listening con un algoritmo semantico italiano. L’emozione predominante è la gioia, espressa dal 75% degli utenti.

La notizia del rilascio dopo settimane di angoscia è vista come un grande successo diplomatico del governo italiano. Gli utenti sui social media manifestano sentimenti di gratitudine verso il governo, con particolare riferimento al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’impegno profuso in questa complicata situazione, oltre che al corpo diplomatico e al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ritorno di Cecilia Sala è dunque percepito come un momento di gioia collettiva, unendo un’Italia che ha sostenuto attivamente la liberazione della giornalista.

Tuttavia, emerge anche un 5% di sentiment negativo, con alcune polemiche e critiche rivolte a una parte dell’opposizione, che si interroga sulle circostanze che hanno portato alla liberazione di Sala. Le discussioni sui social mettono in evidenza l’attenzione e il dibattito che circondano il caso, suscitando opinioni contrastanti tra gli utenti. Nonostante ciò, il consenso generale sembra sovrastare le critiche, con gli italiani che si stringono intorno alla figura di Cecilia e celebrano la sua libertà.