Cecilia Sala arrestata in Iran, ultime notizie

Gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di estradizione per un iraniano arrestato all’aeroporto di Malpensa, accusato di terrorismo e violazione delle leggi di esportazione americane. L’uomo, un tecnico dei droni di 38 anni, è stato fermato il 16 dicembre, su ordine delle autorità statunitensi. La Corte d’Appello di Milano dovrà ora valutare la richiesta di estradizione, mentre la decisione finale spetterà al ministero della giustizia, che avrà dieci giorni per agire.

Nel frattempo, il governo italiano, attraverso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, segue con attenzione la situazione della giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran il 19 dicembre. Meloni ha riferito di essere in contatto con Tajani e il sottosegretario Alfredo Mantovano per lavorare per il ritorno della giornalista a casa. La Presidenza del Consiglio ha sottolineato l’importanza di attuare un’azione diplomatica prudente e rispettosa della riservatezza della famiglia di Sala.

Tajani ha escluso che ci siano motivazioni di rappresaglia da parte di Teheran in relazione all’arresto dell’iraniano a Malpensa, chiarendo che l’italiano arrestato era già tenuto in custodia e che il suo trattamento rispetta i diritti dei detenuti. Ha confermato che il governo sta collaborando con le autorità italiane in Iran e che Cecilia Sala ha già potuto parlare con i genitori e ricevere visite consolari.

Nonostante non siano ancora stati comunicati formalmente i capi d’accusa a carico di Sala, Tajani ha affermato che la sua detenzione è dignitosa e che non ci sono stati segnali di maltrattamenti. Inoltre, ha affermato la necessità di riservatezza e discrezione nella trattativa per garantire la sicurezza della giornalista.

Dal canto suo, l’avvocato dell’iraniano arrestato ha dichiarato che il suo assistito respinge le accuse e che la sua posizione è meno grave di quanto sembri, anche se si trova attualmente nel carcere di Opera, dopo vari trasferimenti. Ha negato qualsiasi collegamento tra il caso dell’iraniano e quello di Cecilia Sala, lasciando intendere che le affermazioni su possibili connessioni sono prematuro e infondato.