Cecilia Sala Arrestata in Iran: Il Controverso Post di Chef Rubio Scatena la Rabbia di Enrico Mentana

Enrico Mentana critica Chef Rubio per un post relativo a Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran. Sul suo profilo X, Chef Rubio, nome d’arte di Gabriele Rubini, ha espresso il suo sostegno al regime iraniano, scrivendo: “Lunga vita all’Iran e a chi resiste alle ingerenze imperialiste. Miracolate sioniste e spie con la passione dei viaggi non dovrebbero essere compiante, ma condannate”. Questo commento controverso ha suscitato reazioni di indignazione, inclusa quella di Mentana.

Il direttore del Tg La7 ha ripreso il post di Rubio su Instagram, descrivendo il suo comportamento come inumano e criminale. Mentana ha sottolineato che non è obbligatorio preoccuparsi della sorte di una giovane donna italiana arrestata in Iran, né seguire le raccomandazioni della Farnesina, ma accusare falsamente Cecilia Sala di avere un ruolo che potrebbe aggravare la sua situazione è inaccettabile. Ha aggiunto: “C’è solo da sperare che anche in Iran sappiano quanto sia miserabile e indegno d’ascolto costui”.

Questo scontro non è nuovo; i due si erano già confrontati sui social nel 2020. In quell’occasione, Chef Rubio aveva criticato Mentana e la trasmissione di La7 “Propaganda Live” per non aver menzionato la questione palestinese, definendolo “il peggior sionista”. Anche allora, Mentana aveva risposto ironicamente, etichettando Rubio come “lo chef del Paese”.

Il conflitto tra i due personaggi pubblici mette in evidenza le divisioni ideologiche e la polarizzazione dei dibattiti contemporanei, soprattutto riguardo a questioni di rilevanza internazionale come la libertà di stampa e la situazione nei paesi in conflitto. La polemica legata al post di Chef Rubio riflette non solo il suo sostegno al regime iraniano, ma anche una visione critica nei confronti di quella che percepisce come una propaganda imperiale.

Mentana, con il suo intervento, ha evidenziato l’importanza di difendere la dignità delle persone, specie in situazioni delicate come quella di Sala, mettendo in luce le responsabilità etiche e morali legate all’informazione e alla comunicazione sui social media. La tensione tra i due continua a illustrare come spesso i dibattiti pubblici si trasformino in confronti accesi tra figure di spicco nel panorama mediatico italiano.