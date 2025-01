Cecilia Sala a Palazzo Chigi: Richiesta all’Iran per la Scarcerazione

Il Presidente Giorgia Meloni ha tenuto un vertice a Palazzo Chigi per discutere del caso della giornalista Cecilia Sala, attualmente detenuta in Iran. Nel corso della riunione, il Governo ha sottolineato l’impegno con le autorità iraniane per garantire la liberazione di Sala e per assicurarsi che venga rispettata la dignità della persona durante la detenzione. Meloni ha anche incontrato i genitori della giornalista per affrontare le sue condizioni di detenzione.

Il vertice, durato circa un’ora, ha visto la partecipazione di vari membri del Governo, tra cui i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano, responsabile dei servizi segreti. Mantovano ha assicurato che il Governo è pronto a informare il COPASIR e, attraverso di esso, il Parlamento sulle vigenti comunicazioni con l’Iran.

L’ambasciata iraniana a Roma ha descritto il recente incontro con i diplomatici italiani come “amichevole”, affermando che Cecilia Sala ha ricevuto assistenza sin dall’arresto, rispettando principi islamici e considerazioni umanitarie, compreso l’accesso consolare e contatti con la famiglia. Tuttavia, il ministro Tajani ha convocato l’ambasciatore iraniano, Mohammad Reza Sabouri, per sollecitare la liberazione immediata di Sala, sottolineando l’importanza di garantire condizioni dignitose di detenzione.

L’ambasciata iraniana, nel frattempo, ha richiesto a sua volta la liberazione di Mohammad Abedini, detenuto su richiesta degli Stati Uniti, i quali hanno ribadito che Abedini deve rimanere in carcere. Questa situazione ha portato a speculazioni su un possibile scambio tra Cecilia Sala e Abedini.

Al termine del vertice, la premier Meloni ha discusso con i genitori di Sala, in particolare con la madre, Elisabetta Vernoni, che ha espresso la sua preoccupazione circa le attuali condizioni di detenzione della figlia e la mancanza di dignità. Nonostante le difficoltà, la madre ha dichiarato di avere fiducia nel Governo, evidenziando la necessità di un intervento decisivo per ottenere il rientro di Cecilia Sala in Italia e per garantire le sue condizioni di detenzione.