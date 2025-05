Cecilia Rodriguez ‘stocca’ Belen nel podcast di Valentina Ferragni

Nel nuovo podcast di Valentina Ferragni, sorella dell’influencer Chiara Ferragni, è intervenuta Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez. La conversazione si è concentrata sul tema delle “parentele ingombranti”, affrontando il successo di Belen e come Cecilia lo ha vissuto da sorella minore. Cecilia ha rivelato alcune difficoltà, lamentando che la gente la conoscesse solo come “la sorella di” e non per il suo nome. Tuttavia, ha anche riconosciuto che essere la sorella minore ha avuto i suoi vantaggi, come essere più coccolata.

Nel podcast, Cecilia ha spiegato che quando è arrivata in Italia, ha sentito il peso del confronto con Belen e ha faticato a costruire la propria individualità. Ha anche sottolineato l’importanza del supporto della famiglia durante il percorso di Belen. Valentina, parlando della sua esperienza con Chiara, ha condiviso come il confronto fosse imposto dagli altri, mentre Cecilia ha ammesso di aver vissuto questa pressione con amarezza.

Cecilia ha poi parlato della sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, descrivendola come un’opportunità per affermarsi e liberarsi dal confronto con la sorella. Riguardo alla sua relazione con Ignazio Moser, ha raccontato di come si siano conosciuti al Grande Fratello Vip, affermando che quell’esperienza l’ha aiutata a mostrare la sua vera personalità. Infine, ha concluso dicendo di essere molto felice e confermando il suo amore per Moser, nonostante le voci recenti su di lei.