Cecilia Rodriguez da un paio di anni a questa parte si è ritrovata a fare da “conduttrice” alla versione italiana di Ex On The Beach insieme ad Ignazio Moser e proprio la trasmissione in questi giorni li ha messi davanti al temuto tablet del terrore.

Se Ignazio è stato più soft parlando di vacanza ideale da fidanzato (Maldive), da single (Messico) e che la sua ragazza ideale è come Cecilia (“mediterranea, mora, scura di carnagione”), la Chechu ci ha spillato un po’ di tea sui suoi ex.

Ovviamente non conosciamo tutti i suoi ex, ma Francesco Monte sì, dato che la loro storia è durata anni ed è terminata durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip quando lei si prese una cotta per Ignazio Moser nascondendosi nell’armadio.

Cecilia Rodriguez (s)parla dei suoi ex: “Mai stata innamorata di loro”

“Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio. Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa.. […] Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.

E ancora:

“Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano! [ride, ndr], non ho mai avuto nessun ritorno di fiamma con i miei ex. […] Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no”.

Moser avvisato.