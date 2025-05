Cecilia Rodriguez incinta: l’annuncio e la reazione di Belen

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una figlia. L’annuncio è avvenuto su Instagram l’11 maggio, giorno della festa della mamma, con la rivelazione del sesso del bebè, una femmina che si chiamerà Clara Isabel. La showgirl e il suo compagno, già desiderosi di diventare genitori, hanno condiviso la loro gioia dopo mesi di attesa, esprimendo emozioni intense nel messaggio pubblicato.

Nel post, Cecilia ha scritto: “Ciao topolina, ti sei fatta desiderare ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere… La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti.” Questo messaggio ha conquistato il pubblico, ricevendo oltre 200.000 like in meno di un’ora, con congratulazioni da parte di molti volti noti del mondo dello spettacolo e un tenero messaggio da parte della nonna Veronica, che ha espresso il suo amore per la nipote in arrivo.

Tuttavia, l’assenza di congratulazioni da parte di Belen Rodriguez ha destato attenzione. Le due sorelle sembrerebbero attraversare un momento di tensione nel loro rapporto, potenzialmente legato alla gravidanza di Cecilia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it