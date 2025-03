Cecilia Rodriguez in attesa? Il video (forse) svela il segreto

Le voci sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, influencer e compagna di Ignazio Moser, si fanno sempre più insistenti, specialmente dopo alcuni scatti durante la Fashion Week di Milano. In un’immagine, Cecilia indossava un abito bianco, e molti fan hanno iniziato a notare rotondità sospette, interpretandole come segni di una gravidanza. La situazione era già emersa a dicembre, quando un post con un braccialetto ospedaliero aveva portato a pensare a una possibile clinica per la fecondazione assistita.

Nonostante le speculazioni, Cecilia e Ignazio non hanno confermato le voci. Al contrario, Cecilia ha pubblicato recentemente immagini su Instagram che evidenziano una pancia completamente piatta, in un outfit che include pantaloni a vita bassa e un crop top. Questa scelta potrebbe essere vista come un tentativo di smentire i rumors, ma molti fan credono che si tratti di foto scattate in precedenza per promuovere il loro brand Hinnominate.

La reazione dei follower è stata variegata: alcuni esprimono sostegno e auguri per una possibile gravidanza, mentre altri criticherebbero l’insistenza sui suoi dettagli privati. Alcuni commentatori fanno notare l’importanza del rispetto per la decisione di Cecilia e Ignazio di comunicare o meno la notizia della gravidanza, enfatizzando che i due hanno il diritto di gestire la loro vita personale senza pressioni esterne. Nonostante l’affetto dimostrato dai fan, la coppia rimane in silenzio, lasciando il mistero sulla loro possibile futura genitorialità nel limbo.