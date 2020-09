Dopo aver passato un’estate lontani Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti al comeback autunnale? Pare di sì, o almeno questo è quello che scrive Dagospia.

“Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi. Resta una domanda: perché Ignazio (ormai sosia ufficiale di Brumotti) non è ancora rientrato dal Portogallo?”

Dello stesso parere è anche il giornalista Gabriele Parpiglia: “Sì, torneranno insieme Ignazio e Cecilia. Secondo me sì, nonostante i discorsi lunghi che ho fatto con lui, secondo il mio parere torneranno insieme, perché comunque era affranto e non riusciva a lasciare l’amore della sua vita. Ed è bellissimo. Quindi per me torneranno”.

Eppure il settimanale Oggi ha riportato lo scoop secondo cui Ignazione avrebbe rivolto delle attenzioni particolari a Diletta Leotta in un noto locale sardo.

“Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo. Ignazio Moser, complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.

Vicenda confermata in parte anche dall’informatissimo Nicola Santini durante l’ultima puntata di Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe.

“Delle persone presenti alla serata hanno raccontato come sono andate realmente le cose. Ignazio guardava Diletta da lontano. Lei però non sembra aver ricambiato. Cecilia Rodriguez si è accorta della scena e sembra essersi piuttosto infastidita, andando così a parlare con la Leotta, scusandosi per l’atteggiamento di lui. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero poi abbandonato il locale separati”.

Io continuo a ripeterlo, i Rodriguez sono i Kardashian italiani, Mediaset dovrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di fare un reality sui loro drammi sentimentali.