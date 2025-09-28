Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stella di Milano Fashion Week

Alla Milano Fashion Week, tutti gli occhi sono stati puntati su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una coppia molto amata che ha calcato il red carpet per la prima volta da futuri genitori. I due hanno mostrato grande complicità e stile, portando un mix di emozione e glamour.

Cecilia, incinta e con un pancione visibile, ha indossato un elegante abito lungo e aderente total black di Emporio Armani, che esaltava la sua gravidanza. Ha completato il look con un collo alto, capelli raccolti e occhiali scuri. Accanto a lei, Ignazio ha sfoggiato una camicia in raso marrone, pantaloni gessati e bretelle in velluto di seta, creando un’immagine da divo old school.

La coppia ha condiviso alcuni scatti sui social, mostrano la loro felicità e il forte legame affettivo. Le foto, realizzate dallo stylist Matteo Stellini e dalla fotografa Eleonora Cova Minotti, hanno catturato momenti di tenerezza e amore, conquistando il pubblico presente.

Nonostante la gioia, Cecilia e Ignazio non sono stati estranei alla tristezza: recentemente hanno perso la loro cagnolina, Aspirina. Dopo il primo look, Cecilia ha sorpreso tutti cambiando completamente outfit per il fashion show di Cavalli, indossando un abito longuette leopardato che ha esaltato ulteriormente le sue curve da futura mamma, creando un effetto di grande impatto sulla passerella.

Con l’arrivo imminente della loro bambina, Clara Isabel, l’attesa cresce tra i fan, consolidando Cecilia e Ignazio come una delle coppie più seguite del momento.