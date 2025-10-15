Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono già genitori a sorpresa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero dato il benvenuto alla loro piccola Clara Isabel. La notizia, diffusa dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, riporta che la bambina sarebbe nata nella mattinata di mercoledì 15 ottobre. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, Belen Rodriguez ha anticipato l’evento su Instagram con un post emozionante: «Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata».

Tuttavia, poco dopo, Belen ha cancellato il post, forse realizzando di aver bruciato i tempi per annunciare il lieto evento. Rosica aveva già rivelato di essere stato contattato da alcune fonti all’ospedale. Francesco Moser, padre di Ignazio, ospite da Caterina Balivo, sembrava confermare che la nascita fosse imminente.

Cecilia ha affrontato un lungo percorso per diventare madre, raccontando a Verissimo il suo ricorso alla fecondazione assistita dopo anni difficili. È rimasta incinta al primo tentativo, in un periodo complicato segnato dal ricovero del padre Gustavo, che ha fortunatamente superato. L’annuncio di Belen, purtroppo, potrebbe riaccendere le tensioni tra le due sorelle, che avevano già vissuto un’estate distante e voci di crisi.

Nonostante si fosse pensato che il loro rapporto fosse migliorato, il fatto che Belen possa aver “rubato la scena” nel momento più importante per Cecilia potrebbe lasciare delle conseguenze.