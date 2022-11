Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: ecco chi saranno i testimoni di nozze

Senza alcuna ombra di dubbio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo del web. Dopo l’annuncio delle future nozze, tutti si domandano chi saranno i futuri testimoni. A far emergere qualche dettaglio in merito alla questione è stata la sorella della futura sposa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fiori d’arancio in casa Rodriguez. Qualche settimana fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno spiazzato tuti i loro fan annunciando sui social che presto convoleranno a nozze. Attualmente ancora non siamo a conoscenza della data del matrimonio, Tuttavia una cosa è certa: già sono iniziati i preparativi e sono stati anche scelti i testimoni di nozze.

A rivelare qualche dettaglio in più in merito alle nozze è stata Belen Rodriguez. Infatti, non appena la coppia ha annunciato il matrimonio, la modella argentina le ha voluto fare le congratulazioni lasciando un commento attraverso una Instagram Stories. Queste sono state le sue parole:

Sono tanto felice per voi. Evitate di farlo a luglio che si crepa. Io voglio essere la testimone e lanciare i petali. Grazie!.

Dunque, sembrerebbe che a ricoprire i ruoli da testimone saranno la sorella della futura sposa e il suo compagno, Stefano De Martino. Invece, per quanto riguarda il paggetto e la damigella, la scelta potrete ricadere sui figli della showgirl, Santiago e Luna Marì.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i dettagli del matrimonio

Sebbene la data del matrimonio di Cecilia e Ignazio non è ancora nota, la coppia avrebbe già scelto la location. La coppia desidera sposarsi in Trento, dove Ignazio ha un’azienda vinicola. Alla luce di questo sono in cerca di una chiesa immersa nella natura.