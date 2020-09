Dopo mesi di maretta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme, la loro favola ha avuto un lieto fine, cosa che non è successa per Belen e Stefano De Martino. Chechu pare abbia incontrato Stefanone in aereo, secondo Dandolo i due erano vicini di posto e la ragazza lo avrebbe invitato a sedersi da un’altra parte.

Visto che il mondo è piccolo i due si sono incontrati nuovamente, questa volta in un locale di Milano e stando a quello che riportano Nuovo e FanPage lei non l’avrebbe salutato. Altra storia per Ignazio Moser che invece ha sorriso all’ex cognato e con lui ha scambiato 2 chiacchiere.

“Cecilia cammina insieme al compagno Ignazio Moser – ritrovato di recente dopo una crisi – quando i due incrociano Stefano che cammina nella direzione opposta. Ignazio si gira a salutarlo, accolto dal sorriso di Stefano che si volta dopo averlo riconosciuto. Cecilia, invece, resta girata dalla parte opposta, almeno stando a quanto raccontano le immagini. – si legge su FanPage – Non ci sono foto dell’eventuale saluto tra i due. E il fatto che né Stefano né la famiglia Rodriguez abbiano mai commentato le indiscrezioni che li vogliono distanti lascia intendere che qualcosa di vero dietro tali voci potrebbe esserci. L’incontro non si è concluso nella maniera sperata”.

Checu non perdona!

Cecilia Rodriguez, le foto (di Nuovo) con Ignazio Moser e Stefano De Martino.



Stefano De Martino che si sfoga con Giulia De Lellis dopo aver cambiato posto perchè si era seduto a fianco dell’ex cognata Cecilia pic.twitter.com/KFLfOXSeoS — Sany Taizer 🏳️‍🌈 (@giugeno1) September 3, 2020