Cecilia Rodriguez diventa mamma: la piccola Clara Isabel è qui

Cecilia Rodriguez è diventata mamma per la prima volta con la nascita della sua bimba, Clara Isabel. L’annuncio è stato fatto dal neo papà Ignazio Moser, che ha anche condiviso le prime foto della piccola sui social. La notizia era stata anticipata involontariamente da Belen Rodriguez, zia della neonata, che, senza volerlo, ha rivelato la nascita prima dei genitori. Una volta accorta dell’errore, Belen ha rimosso il post, ma il danno era ormai fatto.

Ignazio Moser ha condiviso un toccante messaggio sul suo profilo, dichiarando: “Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”. Il post, pubblicato nel tardo pomeriggio del 15 ottobre, ha raccolto un grande affetto da parte dei fan, che hanno riempito di commenti di congratulazioni e auguri la coppia.

Belen ha commesso un errore di comunicazione, rivelando l’arrivo della piccola con un messaggio su Instagram: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”. Questa mossa ha stupito molti, poiché tradizionalmente l’annuncio di un neonato viene fatto dai genitori. Nonostante la tempestiva rimozione del post, l’episodio è stato notato da moltissimi suoi follower.

Cecilia e Ignazio, entrambi desiderosi di una famiglia, hanno finalmente realizzato il loro sogno dopo aver tentato di concepire in modo naturale senza successo, ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita. Oggi possono festeggiare la nuova vita che hanno dato alla luce.