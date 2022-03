Ieri pomeriggio i follower di Cecilia Rodriguez si sono preoccupati quando hanno visto che la bella argentina aveva cancellato il suo profilo Instagram. Molti hanno pensato ad una lite con Ignazio Moser, dato che lui ha pubblicato una storia Instagram completamente nera.

Anche io ho visto la storia,mi sono insospettita,ho cercato Cecilia ma si è disattivata da Instagram anche la storia di jeremias è sospetta 🧐 pic.twitter.com/rs2FNovk0v — Bagheera 🐈‍⬛ (❤️👉🇺🇦 ) (@brunellarovetta) March 9, 2022

Cecilia Rodriguez sclera su Instagram: “mi avete rotto i maroni, o la finite o mi tolgo da instagram” pic.twitter.com/U8ZezKL7bG — TV & Calcio (@tv_e_calcio) February 28, 2022

Due settimane fa la sorella di Belen aveva già avvisato i suoi seguaci che avrebbe potuto togliere Instagram:”Sono davvero stufa. Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perché siete veramente matti, non state bene col cervello. Quindi o lo capite una volta per tutte, oppure tolgo Instagram e mi dedico ad altro. Altrimenti avrei fatto Instagram con il mio fidanzato. Non è che il mio Instagram deve essere dedicato soltanto a lui. Andate tutti sul suo profilo e fate le domande a Ignazio. O lo capite o chiudo tutto ragazzi. Anche perché sembra che senza di lui non valgo nulla. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi follower, però io penso, spero, che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram“.

E la Chechu ha ragione, basta dare un’occhiata ad un suo post a caso per leggere: “Sei bellissima, ma Ignazio molto più di te!”. “Ma perché Ignazio non si fa ricrescere i capelli?”. “Sei fortunata a stare con lui che è famoso per…”

Cecilia Rodriguez, cosa c’è dietro alla chiusura del suo profilo.

Le Iene dopo aver visto lo sfogo della Rodriguez le hanno fatto uno scherzo. Dopo essersi presi gioco dell’influencer, quelli de Le Iene hanno consigliato a Cecilia Rodriguez di cancellare Instagram e lei così ha fatto (per 24 ore): “Ah lo scherzo l’avete fatto perché mi lamentavo che mi domandano solo di Ignazio? Sì mi arrabbio perché mi chiedono sempre soltanto di lui. Anche se chiedo di farmi domande sul mio lavoro, mi chiedono solo di lui. Comunque ok togliete pure Instagram e vedo un po’ quanto riesco a stare“.