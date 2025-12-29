Cecilia Rodriguez allatta in montagna

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a condividere momenti di vita familiare sui social, regalando emozioni ai loro follower. La coppia è partita per un viaggio in montagna a Patascoss, località in zona Madonna di Campiglio, insieme alla piccola Clara Isabel, nata il 15 ottobre.

Durante il loro soggiorno, Cecilia ha pubblicato un carosello di foto con la didascalia “Una giornata con la mia famiglia”, mostrando momenti di felicità con il marito, la figlia e i cagnolini, con uno sfondo innevato molto suggestivo. Tuttavia, è stato lo scatto condiviso da Ignazio Moser nelle storie di Instagram a emozionare di più i loro affezionati: un selfie in cui Cecilia allatta Clara, con la didascalia “La regina e la principessa delle nevi”. Questi momenti di intimità familiare hanno toccato il cuore dei fan della coppia.