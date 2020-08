Cecilia e Ignazio si sono detti addio.

Circa una settimana fa è uscito il rumor secondo il quale Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser starebbero passando un momento di crisi ed in queste ore il settimanale Oggi – nella sua versione online – ha lanciato uno scoop che vede scritto la parola ‘fine’ alla loro storia d’amore.

Secondo il portale – in un articolo scritto da Alberto Dandolo – Cecilia e Ignazio si sarebbero lasciati a seguito di un tradimento di lui con l’attrice Anna Safroncik.

“È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo i pesanti dissidi di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio. Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…”