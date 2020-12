Alfonso Signorini venerdì sera ha chiesto a Tommaso e Stefania di accogliere Cecilia Capriotti con shade e cattiverie di ogni tipo. La Orlando ha guardato la new entry e le ha detto: “Ma con quei bracciali pensi di essere Elisabetta? No, perché non sei lei“.

Ieri la nuova arrivata ha preso in giro EliGreg (che è stata protagonista di una brutta avventura), proprio davanti al suo ex amico speciale, Pierpaolo Pretelli.

“Stefania mi ha detto ‘con quei bracciali non sei mica la Gregoraci’. Io le volevo rispondere ‘ma per fortuna che non sono Elisabetta’. Cioè, non è che mi ha detto ‘non sei mica Sophia Loren’. Con tanto di rispetto, ma dai. Alfonso è proprio tremendo, me l’ha combinata subito appena sono entrata”.

Elisabetta in questo momento…



“Non sei mica la Gregoraci, ma per fortuna!”

"Non sei mica la Gregoraci, ma per fortuna!"

Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti: la targhetta è fondamentale.

“Ho preso un babydoll per il GF. Per ora non me l’hanno fatto entrare per l’etichetta, solo perché era di Dior l’ho preso. Se la staccano la riattacco su un altro vestito. Tipo su una maglia vintage. Per me la targhetta è fondamentale. Più è in vista e più sono felice. Ho un vestito tutto scollato dietro con la targhetta che un po’ esce. Io la metto che esce e mi dicono ‘hai la targhetta…’ e io ‘fatti i cavoli tuoi!’. Ci metto le ore per metterla bene in vista”.

Raga ma Cecilia mi ammazza troppo, non riesco, ogni volta che apre bocca io a terra come Tommaso