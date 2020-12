Cecilia Capriotti è una mamma di una bambina di quattro anni e come molti genitori di bimbi di quell’età si è imbattuta suo malgrado nel duo di attori Luì e Sofì, ovvero i Me Contro Te.

I Me Contro Te realizzano video, film, musica e sketch per un pubblico di bambini piccolissimi e quest’anno erano stati chiamati anche da Amadeus per partecipare in qualità di ospiti al Festival di Sanremo. Invito rifiutato a causa di un tour in corso già annunciato.

Al Grande Fratello Vip i Me Contro Te (al secolo Luì e Sofì ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia) sono stati citati proprio dalla Capriotti che li ha definiti “due deficienti” che fanno lo slime.

“Lei [sua figlia, ndr] vuole i Me Contro Te. Io spesso giro e papà le dice ‘ci vediamo un film?’. Il Re Leone lo ha visto, Dumbo lo ha visto, ma lei vuole i Me Contro Te. Quei due che fanno lo slime e allora le devo comprare lo slime. Mi ha detto ‘mamma compra il bicarbonato!’ perché voleva farlo. Loro fanno vedere che lo slime si fa così, due deficienti… [GASP]… due ragazzi molto bravi li vuole vedere tutto il giorno”.

Che chic!

Cecilia e “l’amore sconfinato” per i Me Contro Te @mecontrote La tocca pianissimo ⚰️⚰️😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/5pNstTnFDO — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 27, 2020

E la mente vola subito ad Eleonora Giorgi che dà dello zozzone ubriaco a Zucchero.