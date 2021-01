Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip ha parlato di Enock Barwuah, lasciandosi andare a delle affermazioni davvero discutibili.

Una realtà purtroppo non vera a cui Enock ha così risposto su Instagram.

“Ecco noi ridiamo e scherziamo ma psicologicamente da dove parte il razzismo per i bambini, Proprio da delle fiabe raccontate in maniera errata in quanto non è viene l’uomo nero’ ma in realtà è ‘viene il lupo nero’. Sono stati effettuati svariati studi a riguardo infatti molti bambini sono terrorizzati da un colore di pelle più scuro perché associano il racconto dei genitori ecc ecc.. Lo dico perché in prima persona mi è già successo. Raccontate le storie vere ai vostri figli, non storie che un giorno avranno paura della persona del colore diverso…”.

Aggiungendo poco dopo:

L’ex gieffino, via Stories, ha infine concluso:

“Voglio trattare due cose che assolutamente non mi vanno bene di quello che ha detto Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip. In primis ‘Enock qui è stato trattato bene‘, cosa intende dire? Enock è stato trattato bene perché si è fatto volere bene. Secondo, in Italia il razzismo non esiste: ma dove cazz* vivi? Poi ne ha dette molte altre che non voglio neanche ripetere. A mio avviso questo è molto più grave di ciò che ha detto Fausto Leali, poi ne ha dette altre di cazz*te. Un confronto con lei? Assolutamente no. Non vi aspettate che stasera vado a fare lo show trash e queste robe qua perché su questi argomenti io non faccio trash”.