La settimana scorsa Cecilia Capriotti ha fatto una dichiarazione fin troppo ottimista sul razzismo in Italia. Le parole della showgirl hanno fatto arrabbiare Enock, che ha replicato su Instagram con un lungo post. Il fratello di Balotelli avrebbe dovuto anche avere un confronto con la gieffina, ma purtroppo è saltato per questioni di tempo. Questo ha fatto scoppiare delle tensioni dietro le quinte del reality di Canale5.

“Posso rivelarvi che nell’ultima puntata era previsto un intervento di Enock. Questo perché lui era furioso per delle dichiarazioni a suo dire razziste di Cecilia Capriotti. – ha detto Parpiglia a Casa Chi – Questo intervento per questioni di tempi e di scaletta non c’è stato, non ce l’hanno fatta. Addirittura ad Enock hanno detto che ha interpretato male quei discorsi e so che ci sono stati momenti di forte nervosismo”.

Ecco il video. Gli autori hanno detto che Enock ha frainteso le parole di Cecilia sul razzismo. Gli autori si dovrebbero vergognare, Enock non ha frainteso proprio niente. #tzvip #gfvip pic.twitter.com/M83dZUf3Fx — Loredana Maggi (@LoredanaMaggi_) January 15, 2021

Cecilia Capriotti, le parole sul razzismo.

“Cioè ragazzi, alla fine il razzismo in Italia non esiste più. Enock ad esempio è stato trattato benissimo. Questo lo dimostra, quello è importante. Dell’Italia dicono che c’è il razzismo e invece”.

Onestamente le parole di Cecilia Capriotti non mi sembrano razziste, piuttosto direi che sono false. Il razzismo, come l’omofobia e il sessismo sono ancora ben radicati nel nostro paese (e non solo). Negare la loro presenza è pericoloso, perché porterebbe ad abbassare la guardia e smettere di combattere.