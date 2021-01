La serata di Capodanno al Grande Fratello Vip si è portata dietro un po’ di malumori dato che a distanza di un giorno Cecilia Capriotti e Matilde Brandi hanno litigato a distanza.

Dopo essere stata criticata dalla Brandi in merito ad una sua coreografia, la Capriotti si è così sfogata durante la notte:

“Matilde simpaticissima devo dire, come un pugno in un occhio, neanche la conosco… dai su, poteva risparmiarsele le cose. Facesse la ballerina a casa sua e non rompesse le palle. Lei è una di quelle che devono sempre dire ‘bravina, non bravina’… ma zitta! Ma stai zitta, che nessuno ti ha chiesto. Quando non sono amiche delle donne hanno problemi. Mi dispiace se qualcuno la conosce ma tutta ‘sta simpatia a me non mi fa una che fa così…”