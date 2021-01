Cecilia Capriotti al GF Vip ha più volte scherzato sulla sua età, rivelando che spesso dice di avere 35 anni alle persone che incontra. Lunedì sera l’attrice parlando di Maria Teresa Ruta ha detto che in un certo senso la vedeva come una “madre” visto che lei ha 40 anni e la coinquilina 60. Quando Alfonso Signorini ha chiesto la sua vera età, la Capriotti ha confessato di avere 44 anni.

Proprio in quel momento la tata di Tommaso Zorzi su Twitter ha scritto: “Cecilia Capriotti a sbagliato a 45 anni credo quindi è più sorella che mamma amore“.

L’ex gieffina però non l’ha presa bene ed è sbottata, minacciando anche di agire per vie legali: “Intanto impara a scrivere italiano ,vergognati per ciò che scrivi, quando uscira’ Tommaso gli racconterò tutto, e spero che ti insegni un po’ di educazione, altri insulti e ti denuncio“.

Non provate ad aumentare gli anni di Cecilia, altrimenti…



“Ero sicura di uscire. Questo perché ho avuto delle incomprensioni con Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta, che sono molto amati. Però non ho rimpianti perché ho dato tutto quello che potevo. Ho riso, scherzato, ho consolato, ho discusso, sono stata vera e sincera. Comunque sono stata bene, rispetto a L’Isola dei Famosi avevo tutto. Ero in un ambiente protetto, vicino a casa mia, c’erano tutti i comfort. Ero più spensierata e meno stressata. Non avevo ansie e problemi come in Honduras. L’unica cosa è che sono uscita perché mi sono esposta, ma lo rifarei. Almeno ho lasciato il segno e non sono rimasta nella mediocrità. Poi sarei uscita comunque dopo, perché se vai in nomination con chi ha iniziato il gioco esci. Il vero GF è stato fatto con i primi concorrenti. Noi nuovi siamo stati una sorta di tappabuchi”.