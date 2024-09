Cecere e Petrarolo contro Mariavittoria: “Cosa ci ha detto alle due di notte”

Nella terza puntata del Grande Fratello, le nomination sono state animate. Alfonso Signorini ha invitato i concorrenti, entrati nella prima puntata, a nominarsi a vicenda nella Mystery Room, un momento faccia a faccia. Il trio della trasmissione “Non è la Rai,” composto da Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, ha nominato Ilaria Clemente, sebbene a malincuore, dichiarando che il nome che avrebbero realmente voluto fare non apparteneva a quel gruppo di concorrenti. Nelle successive discussioni con Luca Calvani, Eleonora e Pamela hanno rivelato che il loro vero obiettivo di nomination era Mariavittoria Minghetti. Pamela ha spiegato: “Abbiamo votato Ilaria, ma la nostra vera nomination era Mariavittoria e rimarrà sempre così.”

Pamela ha anche commentato la relazione di Mariavittoria con Tommaso, affermando che, nonostante fosse il suo preferito, Mariavittoria aveva dichiarato di non aver alcuna intenzione romantica nei suoi confronti. “Per me, Tommaso è come un figlio,” ha continuato, esprimendo la sua frustrazione per come Mariavittoria si comporta con lui. Eleonora ha rincarato la dose, definendola “una persona costruita a puntino, di una falsità unica.”

Nonostante il clima di tensione creato dalle nomination, qualche ora dopo, Eleonora ha avuto un problema di salute. Si è chiusa in bagno e, uscendo, ha dichiarato di non sentirsi bene. Le sue compagne si sono preoccupate e le hanno suggerito di comunicare con il confessionale per chiedere aiuto, eventualmente contattando il marito. Anche Enzo Paolo Turchi è intervenuto, ipotizzando che il malessere potesse derivare da un consumo eccessivo di verdure, specificamente zucchine e carote, che Eleonora mangiava spesso.

A notte fonda, la telecamera ha restituito una nuova inquadratura di Eleonora, che ha confermato di sentirsi leggermente meglio, pur continuando a lamentarsi di un forte mal di pancia e gonfiore. Ha espresso comunque la sua indisponibilità a uscire, facendo notare che le condizioni esterne non favorivano la sua situazione. La tensione tra le concorrenti e le problematiche di salute di Eleonora hanno reso questa puntata particolarmente intensa e ricca di emozioni.