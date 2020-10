“GUARDANDO i dati di questi giorni, dobbiamo prepararci ad altre restrizioni. Dopo il lockdown lombardo sono possibili provvedimenti ancora più duri. Perché dobbiamo dirlo chiaramente, le misure di salute pubblica sono le armi che abbiamo per combattere il coronavirus. Bisogna avere la consapevolezza che ci aspettano giornale difficili”. Così, 42 anni, primario di anestesia e terapia intensiva all’Humanitas di Rozzano (Milano) e presidente della Società europea di terapia Intensiva. Per Jama, una delle riviste scientifiche più autorevoli del mondo, è uno dei tre ‘Eroi della pandemia’. Accanto a lui, l’oculista di, morto di coronavirus dopo averne denunciato la gravità, e, l’infettivologo americano che ha il compito di consigliare il presidente degli Stati Uniti.Nominato Cavaliere della Repubblica Italiana ieri ha ricevuto l’onorificenza al Quirinale dal presidente. In serata era di nuovo a Rozzano, in ospedale, dove ormai da marzo combatte su due fronti: cura i pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione e presiede il corso multimediale per la formazione di personale da inserire nelle terapie intensive. Infermieri e medici di tutta Europa occupati in altri reparti che hanno dato la disponibilità a lavorare con i pazienti contagiati dal Covid-19. “Ora, con questa nuova ondata che sta colpendo tutto il mondo, è una lotta contro il tempo. Quello del personale specializzato è un punto fondamentale per l’assistenza durante la pandemia. Un letto e un ventilatore non bastano per assistere un paziente contagiato”. Da mesi il professor Cecconi grazie ai fondi della Comunità Europea ha organizzato il corso C19-Space che prevede lezioni sottotitolate in varie lingue con l’uso di webcast e occhiali per la verità virtuale. D’altronde sempre lui è stato il primo a marzo a mettersi davanti ad un computer e dall’ospedale Humanitas a dire ai colleghi di tutto il mondo: “È grave. Preparate più letti che potete”. Il 28 marzo ha organizzato una maratona via web con 130 mila colleghi in linea, molti dai paesi in via di sviluppo. “Da quel momento siamo sempre rimasti in contatto. Siamo più uniti ora di quando ci vedevamo ai congressi”.

I ricoveri nelle terapie intensive sono in aumento. Fino quando il sistema reggerà?

“Siamo quelli maggiormente sotto i riflettori, ma quando il paziente arriva nei nostri reparti significa che la sfida alla malattia si sta giocando in difesa. Che il paziente è grave. La partita al virus invece si vince all’attacco con le misure di salute pubblica. Misure che devono essere continuamente riviste: perché quello che va bene oggi, può non essere sufficiente tra tre giorni. Solo così possiamo riportare la curva a scendere. In ogni caso noi delle terapie intensive siamo più pronti di mesi fa ad intervenire”

Secondo lei bisogna attuare le misure restrittive prima?

“Si. Diciamo che a marzo, quando siamo stati il primo focolaio dopo la Cina, abbiamo indicato la strada agli altri paesi. Oggi forse dovevamo noi guardare come le altre aree del mondo già colpite dalla seconda, avevano reagito. Comunque le misure prese dal governo sono giuste. La strada da seguire è quella”



La seconda ondata era attesa, ma qual è l’aspetto più difficile in questo momento da affrontare in Rianimazione?

“A parte il senso di frustrazione come tutti i colleghi del mondo quando vediamo i nostri letti di Rianimazione che si occupano a ritmi costanti per la pandemia. Siamo anche più stanchi senza dubbio, ma in questi mesi abbiamo lavorato molto per non farci trovare impreparati. L’aspetto più difficile rimane l’assenza dei familiari dei pazienti. Stiamo cercando soluzioni stabili, per garantire videochiamate regolari. Nei mesi passati ci siamo dovuti sostituire ai familiari e lo abbiamo fatto sentendoci anche noi una sola famiglia, ma è un aspetto fondamentale da affrontare”.





In attesa del vaccino quali farmaci state usando?

“Ripetiamolo ancora una volta: non ci sono farmaci specifici per il Covid-19. Abbiamo però una categoria di farmaci, gli steroidi come il desametasone, che hanno dimostrato di poter ridurre la mortalità. Ho partecipato alla stesura delle linee guida sul loro uso per l’Organizzazione mondiale della sanità ed è la strategia migliore nel momento in cui il paziente inizia ad avere bisogno di ossigeno. Gli steroidi sono una conquista importante”.



La rivista Jama le ha dedicato la copertina, il presidente Mattarella ieri le ha consegnata l’onorificenza di cavaliere della Repubblica. Molta fatica ma anche riconoscimenti

“Un motivo di orgoglio senza dubbio per quanto abbiamo fatto all’Humanitas Un riconoscimento dello sforzo fatto dalla comunità clinica e scientifica non solo lombarda ma italiana”.

Un piccolo festeggiamento?

“Con mia moglie e i miei bambini di 4 e 2 anni, un terzo è in arrivo. Ho spiegato ai due piccoli che il papà andava dal presidente della Repubblica ed erano emozionati. Quanto me davanti al presidente Mattarella”.