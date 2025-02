Ceccon, il suo commento speciale su Noè Ponti diventa pubblico

Noè Ponti e Thomas Ceccon sono amici oltre che colleghi e durante le qualificazioni della Coppa del Mondo a Shanghai si sono scambiati le cuffie, gareggiando con il cognome dell’altro. Recentemente, Ponti ha condiviso un selfie su Instagram, al quale Ceccon ha commentato: “Se fossi una donna io te le lancerei,” frase che ha scatenato l’ironia degli utenti sui social. Tuttavia, molti, ragazzi e ragazze, sembrano essere d’accordo sul fatto che Noè sia davvero apprezzato.

Thomas Ceccon ha parlato del suo amore per il nuoto in interviste a L’Officiel ed Esquire, dichiarando che ama stare in acqua, sia in piscina che al mare, anche se preferisce evitare di nuotare in mare aperto. Ha raccontato che la sua carriera è iniziata quando ha notato di vincere frequentemente nelle gare, e ha sviluppato la consapevolezza della competitività fin da giovane. Si è specializzato nella gara a dorso, dopo aver valutato le sue capacità rispetto agli avversari.

Ceccon ha inoltre condiviso la sua esperienza mentale durante il nuoto: preferisce entrare in uno stato di ‘trance agonistica’ per rimanere concentrato, evitando pensieri distrattivi durante le gare, specialmente in quelle più brevi. Ha raccontato anche di un incontro emozionante con Jannik Sinner durante le ATP Finals di Torino, dove hanno scambiato opinioni su tennis e nuoto, sottolineando la sua natura riservata. La loro amicizia e il reciproco sostegno si evidenziano nelle interazioni pubbliche e sui social.