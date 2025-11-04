19.9 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Ceccon e Razzetti protagonisti al nuoto a Genova

Da stranotizie
Ceccon e Razzetti protagonisti al nuoto a Genova

Il nuoto italiano si prepara a un evento importante che si svolgerà nell’impianto della Sciorba a Genova, recentemente diventato la casa ufficiale della Pro Recco Pallanuoto. La manifestazione sarà strutturata in due parti: gli Assoluti si terranno venerdì 7 e sabato 8, con dirette TV su Rai Sport e Rai Play, mentre gli Esordienti gareggeranno domenica 10. Attenzione particolare è rivolta ai big della Nazionale italiana, che partecipano a questo evento in vista degli Europei di Lublino.

Tra i protagonisti spicca Thomas Ceccon, tornato a competere a Genova dopo un’assenza di alcune stagioni. Ceccon ha da poco stabilito due record italiani nei 200 stile e 200 dorso durante una tournée in Nord America. La sua gara più attesa sarà nei 200 misti, in cui affronta Alberto Razzetti, un altro atleta di spicco che ha preso parte alla World Cup. Razzetti, originario della Liguria, è pronto a sfidare Ceccon, e entrambi sono anche programmati per partecipare a una competizione tra Australia e resto del mondo in programma a Brisbane.

