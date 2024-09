Ceccon contro Pellegrini, l’attacco e la risposta è… Giunta

Il mondo del nuoto italiano è scosso da una polemica tra due figure di spicco dello sport: l’olimpionico Thomas Ceccon e Federica Pellegrini, la ‘Divina’ del nuoto. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Ceccon ha dichiarato che Federica per lui “non rappresenta niente”, sottolineando che non ha mai avuto rapporti diretti con lei. Nonostante apprezzi il suo talento come atleta, ha affermato che non hanno mai interagito, e quindi non nutre alcun rispetto nei suoi confronti. La frase che ha suscitato più clamore è stata: “È sempre stata distante e io mi faccio i fatti miei”.

Il marito di Pellegrini, Matteo Giunta, è intervenuto per difendere la moglie. In un post su Instagram, ha sottolineato l’importanza del rispetto nello sport e nella vita: “Se non hai rispetto, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero”. Giunta ha definito la situazione come un attacco ingiustificato nei confronti di una delle stelle del nuoto italiano, esprimendo disapprovazione verso le parole di Ceccon.

Federica Pellegrini, attualmente impegnata nel programma televisivo ‘Ballando con le stelle’, non ha ancora risposto direttamente alle affermazioni di Ceccon. La situazione potrebbe risolversi in un incontro faccia a faccia, dato che entrambi si allenano nella stessa piscina a Verona. La tensione tra i due nuotatori ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, mettendo in luce non solo le rivalità personali, ma anche la complessità delle dinamiche sportive in Italia.

In sintesi, la polemica ha creato un clima di attrito all’interno del nuoto italiano, con Ceccon che ha messo in discussione la figura di Pellegrini, mentre Giunta ha preso una posizione difensiva, sottolineando i valori di rispetto e sportività. Il confronto tra i due atleti rappresenta un momento significativo nella storia recente dello sport italiano, rivelando le diverse personalità e approcci alla competizione e alle interazioni tra colleghi. La risposta di Pellegrini, così come la possibile evoluzione della situazione, rimangono da vedere, ma la controversia è già diventata un tema caldo nel panorama sportivo nazionale.