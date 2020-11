Alessandro Cecchi Paone ieri sera si è prestato ad un gioco de Le Iene in cui – messo davanti ad una foto di un vip – ha dovuto rispondere in maniera affermativa o negativa alla domanda ‘lui secondo te è gay?‘.

Ovviamente noi telespettatori non vedevamo la foto in questione (per non cadere proprio nell’errore dell’outing), ma il gioco ‘Ok il gay è giusto’ non è comunque piaciuto a molti telespettatori che hanno parlato di ‘caccia al gay’.

Per questo motivo oggi gli autori de Le Iene hanno chiesto a Cecchi Paone di inviargli un video in cui spiega perché l’ha fatto.

“Grazie a tutti quelli che mi stanno contattando dopo il mio gioco-intervista con Le Iene sui gay famosi che ancora si nascondono nel 2020 e soprattutto grazie perché questa cosa mi ha molto emozionando, raccontandomi che ha fatto coming out dopo le battaglie che ho fatto in tutti questi anni e ora sono felici, contenti, realizzati”.

E ancora:

“Mi dispiace per chi mi ha accusato di aver fatto una caccia al gay, perché è un’espressione orrenda e quanto di più lontano dalla mia sensibilità. Era un modo per dire di non nascondersi perché si devono nascondere i delinquenti, non le persone che hanno una sessualità diversa”.

Polemica chiusa?