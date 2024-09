Cecchi Paone e Maggio scatenano le reazioni piccate di Luxuria

Ieri, nel programma “Pomeriggio 5” condotto da Myrta Merlino, sono stati ospiti Vladimir Luxuria, Davide Maggio, Tiziana Rocca e Alessandro Cecchi Paone per discutere eventi recenti, inclusi i compleanni di Sophia Loren e Belen Rodriguez. Durante la trasmissione, Merlino ha chiesto a Luxuria se avesse mai avuto dissapori con Belen. Vladimir ha confermato un litigio avvenuto nel 2008 durante il reality “L’Isola dei Famosi”, dichiarando che i conflitti possono sorgere durante momenti di tensione, ma che successivamente si sono riconciliati. Con ironia ha augurato a Belen un buon compleanno, anche se non era sicuro dell’età esatta che compie.

Cecchi Paone ha espresso il suo punto di vista, affermando che non è giusto paragonare Belen a Sophia Loren, poiché considera la prima inferiore in vari aspetti, sebbene riconosca il forte seguito che Belen ha tra i giovani e il suo carisma. Ha descritto entrambe come donne che portano vita e gioia nel panorama dello spettacolo.

Davide Maggio ha accennato ai possibili dissapori tra Luxuria e Rodriguez durante il programma del 2008, suggerendo che Luxuria potesse sentirsi un po’ insicura di fronte alla bellezza di Belen, anche se ha specificato di non voler insinuare invidia da parte di Vladimir. Luxuria ha prontamente risposto affermando con orgoglio di essere stata la vincitrice del reality.

La conversazione è quindi tornata su Sophia Loren, con Cecchi Paone che ha fatto una dichiarazione provocatoria riguardo alla bellezza naturale rispetto a quella artificiale. Ha elogiato le caratteristiche fisiche di Loren, sottolineando il suo fascino autentico. Luxuria ha controbattuto giustamente, dicendo che le scelte chirurgiche delle donne possono avere molte motivazioni e non vanno giudicate.

Infine, è stato ricordato il compleanno di Sophia Loren, che compie 90 anni, con un tributo da parte di Tiziana Rocca che ha reso omaggio alla sua carriera straordinaria. La discussione ha toccato temi importanti riguardo alla bellezza, la percezione pubblica e le scelte personali, rendendo la serata interessante e ricca di spunti di riflessione.