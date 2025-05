Cecchi Paone e Berlusconi: il sostegno dopo il coming out

Alessandro Cecchi Paone ha rivelato aneddoti significativi sul suo coming out avvenuto nel 2004 durante un’intervista con Il Corriere, in occasione del lancio del suo libro I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti, disponibile dal 27 maggio. Durante l’intervista, ha descritto la reazione di coloro che lo conoscevano, sottolineando l’incredulità generale. Il suo analista, tuttavia, non sembrò sorpreso, catalogandolo tra i "bisessuali diacronici", quelli che amano uomini e donne in momenti distinti. Solo un amico era riuscito a comprendere il suo orientamento prima del coming out, rivelando di averlo già intuito.

Cecchi Paone ha anche condiviso un ricordo su Silvio Berlusconi, che, dopo il suo coming out, lo lodò dicendo: “Hai fatto bene, conta su di me.” L’ex premier fu considerato "molto avanti" nelle sue posizioni sui diritti, affermando che la destra libertaria non è omofoba.

La reazione dell’allora moglie, Cristina, fu complessa; dopo un decennio di matrimonio, la loro alleanza si era rotta. Cristiana uscì in auto e tornò solo dopo alcune ore. Col tempo, tuttavia, il loro rapporto si è evoluto, trasformandosi in un’affettuosa amicizia, tanto che Cecchi Paone ha affermato: “Ora siamo come parenti.”

