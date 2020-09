Caffeuccio amaro per Alessandro Cecchi Paone. Il conduttore ieri sera è stato ospite di Barbara a Live Non è la d’Urso e la padrona di casa si è tolta un sassolino dalle scarpe. Carmelita ha mandato in onda un filmato della scorsa settimana, quando Gina Lollobrigida durante l’intervista con Barbara ha definito il Grande Fratello un ‘programma interessante’. Proprio in quel momento si è sentita la voce del giornalista (ed ex gieffino) che ridendo diceva “sì, un programma interessante‘.

Barbarella non ha gradito ed ha difeso il suo reality: “Adesso però voglio parlare con Cecchi Paone. Cucciolotto, caro mio, io non sapevo che tu avessi un concetto così brutto del mio amato GF. Dici che ti piace? Purtroppo per te un tecnico audio si è dimenticato di chiudere il tuo microfono dietro le quinte mentre io intervistavo Gina Lollobrigida. Io le chiedevo se avesse gradito entrare al mio GF e tu hai detto delle cose. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto. […] Fusi puoi tornare su di me che devo parlare con Cecchi Paone. Io penso che tu stessi prendendo in giro il GF che io difendo con le unghie e con i denti. Quindi pensi non sia interessante il Grande Fratello? Sembravi un asino mentre ridevi. Tu prendevi per i fondelli, diciamo le cose come stanno dai”.

Alessandro Cecchi Paone ha provato a difendersi e a giustificare la sua risata, ma non ha convinto Barbara: “Beccato, ma no dai, io sono felice di aver fatto un GF. Però stavo ridendo di Gina. Io stavo solo ridacchiando della definizione data dalla Lollobrigida. Mi ha fatto ridere lei, non il programma. Ha detto interessante come una mostra o un film, per me il GF non è solo interessante, ma molto di più. Credo sia un programma con aspetti psico sociali davvero da analizzare“.

Sì, certo, rideva per la Lollo…

Barbara serve il caffeuccio a Cecchi Paone: il video.

La nostra @carmelitadurso voleva chiarire una cosetta con il CUCCIOLOTTO Alessandro Cecchi Paone 🔥#noneladurso pic.twitter.com/ZROla5D0L8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 20, 2020

…E comunque, ho visto IL BRIVIDO DELLA PAURA SUL VISO DI CECCHI PAONE quando @carmelitadurso ha chiesto a Fusi di metterla in split “perché doveva parlare con Cecchi Paone”. Mi aspettavo un SALUTAMI A SORETA SUPERFLASH!#noneladurso #livenoneladurso #gfvip #gfvip5 #gfvip2021 — Il Giomba (@ilgiomba) September 20, 2020