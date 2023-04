Cecchi Paone contro Caldonazzo, lite furiosa a L’Isola: “Pescivendola, vattene ignorante”

Non è passata nemmeno una settimana dall’inizio de L’Isola dei Famosi e a Cayo Cochinos è già scoppiata la prima lite tra i naufraghi. Ieri notte Corinne Clery si è spaventata dopo aver visto un serpente e Alessandro Cecchi Paone ha chiesto al gruppo delle Chicas di spostarsi lontano dalle rocce, così da stare lontane dai serpenti. Nathaly Caldonazzo ha espresso qualche perplessità sulle tesi del naufrago e lui è sbottato dandole della pescivendola.

“Il serpente ha bisogno di calore e quindi starà fermo vicino alla roccia, non si avvicinerà mai al mare. P0rca miseria esiste una cosa che si chiama scienza! Spostatevi voi del suo gruppo più lontano dalle rocce. I serpenti stanno attaccati alle rocce e agli alberi. E io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene pescivendola vai. Corinne, vedi tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”.

Cecchi Paone e la furia di Nathaly Caldonazzo: “Lui ha problemi con le donne”.

Come prevedibile la Caldonazzo non è rimasta in silenzio e si è difesa, dicendo che Cecchi Paone è stato un cafone: “Ma cosa dici? Se lei sta avendo un attacco di panico non ci dorme lì da sola, è inutile che mi urli contro! Non è che sempre si urla Alessà. Eh vabbè mo è arrivato lo scienziato. Pescivendola a chi? Pescivendola a chi? Ma come ti permetti a dirmi queste cose, ma ti rendi conto? Questo odia le donne ve lo dico io. Sì questo qui ha un problema con le donne. Mi fai cadere le braccia. Anche meno, questo urlare che sei uno scienziato. Ma tu sei un gran cafone. Mi dai anche della pescivendola. Non ti devi permettere più. Sempre aggressivo, ha un problema con le donne, lui ha un problema con le donne. Diciamolo chiaro, Cecchi Paone ha un problema con le donne e punto“.

Anche solo per questa sparata, Nathaly va protetta.