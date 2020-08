Alessandro Cecchi Paone è da anni un grande amico di Francesca Pascale e intervistato da Il Corriere della Sera ha ricordato quando l’allora compagna di Berlusconi lo invitò a pranzo per cercare di individuare un progetto di legge per le coppie omosessuali che non scontentasse il centrodestra.

“Un giorno mi trovai a pranzo da solo con Francesca Pascale e Berlusconi e lui stesso mi chiese di starle vicino e di aiutarla a individuare un progetto di Legge per le Unioni Civili che potesse essere accettato dal centrodestra”.

Progetto che come la storia ci ricorda non partì mai (dato che le attuali Unioni Civili sono state volute dal Partito Democratico), ma è indubbio l’aiuto della Pascale nel cercare di ‘aprire la mente’ al partito di Berlusconi che fra quelli del centrodestra è sicuramente il meno omofobo.

“Francesca Pascale da attivista di Forza Italia soprattutto in Campania, voleva tenere viva l’anima libertaria del partito. Aveva aperto i canali con Antonello Sannino dell’ArciGay e con Daniele Priori di GayLib e mi coinvolse in molti incontri, per il ruolo che ho sempre avuto nel partito e in azienda, a Mediaset, come divulgatore”.

E sulla storia fra Francesca Pascale e Paola Turci, Cecchi Paone ha così commentato: