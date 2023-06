Cecchi Paone, attacco di un naufrago: bugie su Alessandro e la comunità LGBT

Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi si diverte a intervistare i colleghi naufraghi e ieri ha fatto una serie di domande a Gian Maria Sainato. Parlando della comunità LGBTQ, il 28enne ha criticato Alessandro Cecchi Paone, dicendo cose sul giornalista che non corrispondono alla realtà. Sainato ha dichiarato che Alessandro non è molto amato dalla comunità LGBTQ perché è ‘contro il matrimonio e le adozioni per le coppie omosessuali’.

“Alessandro Cecchi Paone portavoce del gruppo LGBTQ italiano? Oddio non è che sia apprezzatissimo dalla comunità. Perché? Lui è una persona che certe volte è stata contro il matrimonio, non si capisce mai da che parte sta. Per matrimonio intendo tra omosessuali. Poi contro le adozioni, spesso lui va contro. Spesso lui va contro ai diritti che invece stiamo chiedendo fortemente. Quindi non è che ci sta poi simpaticissimo. Oppure fa uscite… Se io sono a metà? Faccio parte della comunità LGBT e io sono per tutti i diritti”.

Cecchi Paone vuole sposare Simone Antolini.

Altro che ‘contro matrimoni e adozioni gay’, Cecchi Paone a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso ha rivelato che sposerà il compagno, Simone Antolini.